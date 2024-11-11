Акции ЭЛ5-Энерго интересны для долгосрочных покупок - "Альфа-Инвестиции"

Аналитики "Альфа-Инвестиций" рекомендуют покупать акции "ЭЛ5-Энерго" с целевой ценой 0,9 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии.

Эксперты выделяют фундаментальные факторы роста котировок акций компании:

- "ЭЛ5-Энерго" активно развивает возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и продаёт угольные активы, что укрепляет её позиции на рынке чистой энергии и поддерживает долгосрочную прибыльность.

- Завершение основной части капитальных затрат в 2025 году позволит снизить расходы и увеличить свободный денежный поток до 8,5 млрд руб. в 2024-2026 гг.

- Рост денежного потока улучшит финансовое положение "ЭЛ5-Энерго", снизит долг до 1,3x по NetDebt/EBITDA к концу 2025 года и создаст возможности для возобновления выплаты щедрых дивидендов в 2026 году, что делает акции компании привлекательными для инвесторов, ориентированных на доходность.

- "ЭЛ5-Энерго" может получить выгоду от возможного объединения с другими энергетическими активами своего основного акционера - "ЛУКОЙЛа". Оптимизация закупок и сокращение операционных расходов дадут дополнительный стимул для роста бизнеса. "ЛУКОЙЛ" прорабатывает вопрос синергии, но пока чёткого плана нет. Если слияние состоится, это усилит позиции "ЭЛ5-Энерго" на рынке и может привести к росту её акций.

Указывают аналитики и на возможные риски:

- Решение возобновить строительство Родниковской ВЭС может затянуть снижение долговой нагрузки и отложить дивидендные выплаты. Рост капитальных затрат из-за сложностей с поставкой оборудования и инфляции также может повлиять на прибыльность.

- Пока нет полной уверенности в успешном объединении с ВДК Энерго, что может ограничить потенциал роста и экономии затрат, которые закладываются в прогнозы.

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