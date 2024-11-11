Текущее укрепление рубля вряд ли будет продолжительным и сильным - БКС Экспресс

Текущее укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам вряд ли будет продолжительным и сильным, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Поддержку рублю может оказывать отток средств из иностранной валюты на рынок российских акций и облигаций, где наблюдается сильный рост. Он обусловлен ожиданиями улучшения геополитической обстановки и смягчения режима антироссийских санкций после смены президента США. Этот фактор способен поправить ситуацию и с экспортом. Правда, импорт тоже может выиграть от смягчения санкций и более дружественного отношения контрагентов, в том числе в плане трансграничных платежей. Поэтому вряд ли укрепление рубля будет продолжительным и сильным", - пишет аналитик в комментарии.

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