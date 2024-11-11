Бумаги РусАгро остаются интересными для долгосрочных покупок - ПСБ

Бумаги "РусАгро" по-прежнему остаются интересными для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Финансовые результаты эмитента за 9М24 оцениваем положительно. Компания остается крепкой и фокусируется на наиболее выигрышных сегментах бизнеса. Сейчас "РусАгро" находится в процессе переезда в Россию, что открывает хорошие дивидендные перспективы. По-прежнему считаем бумаги интересными для долгосрочных вложений", - пишет эксперт.

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