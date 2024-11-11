Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за десять месяцев 2024 года, улучшив при этом показатель рентабельности собственного капитала в октябре. В то время как кредитование физических лиц замедляется, динамика кредитования юридических лиц остается на высоком уровне, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ. По нашему мнению, акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты.

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