S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5980-6020п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5980-6020 пунктов в понедельник, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"Внешний фон смешанный, фьючерсы на американские индексы торгуются в "зеленой зоне". Активность на рынке акций будет пониженной. На предстоящую сессию прогнозируем низкую внутридневную волатильность, баланс рисков оцениваем как нейтральный. Предполагаем, что S&P 500 будет пытаться преодолеть психологически значимую отметку 6000 пунктов. Ориентируемся на движения индекса в диапазоне 5980-6020 пунктов", - указывают эксперты в обзоре.

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