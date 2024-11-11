Акции Газпром нефти, Диасофта и НЛМК будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "Газпром нефти", "Диасофта" и "НЛМК" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Отскок российского рынка акций после выборов США целиком базируется на ожиданиях, что геополитическая напряженность снизится. При этом все еще в силе негативные фундаментальные факторы. Поэтому главный вопрос - сколько продержится позитивный настрой рынка, на котором основан рост последних дней", - пишет эксперт.

По мнению Буянова, акции "Газпром нефти" могут быть интересными на текущей неделе, поскольку перешли к росту после устойчивого падения: "Разворот подтверждает индикатор схождения/расхождения скользящих средних, который дал сигнал на покупку в пятницу. Индекс среднего направленного движения демонстрирует разворот, намекая на падение сил продавцов и временное завершение нисходящего тренда. Ближайшей целью для бумаг может стать преодоленный ранее уровень поддержки, однако на этой неделе мы ожидаем роста лишь до области 590-600 руб. (2,7-4,3%)".

Акции "Диасофта" уже две недели держатся у исторических минимумов, отмечает эксперт. По его оценке, признаков продолжения нисходящего тренда с точки зрения теханализа нет - акции серьезно перепроданы. При этом боковик эту перепроданность не смягчает, что говорит о высокой вероятности кратковременного роста в ближайшие дни. Буянов ожидает, что бумаги "Диасофта" к концу недели будут торговаться в диапазоне 4700-4750 руб. (2,9%-3,9%).

"Бумаги "НЛМК" устойчиво росли в цене с 31 октября, - напоминает аналитик "БКС МИ", - В четверг котировки преодолели верхнюю границу среднесрочного нисходящего тренда: бумаги официально завершили падение. В этот момент напрашивался откат, что и произошло. В результате перекупленность в бумагах "НЛМК" сократилась до приемлемых уровней. Индекс среднего направленного движения также указывает на устойчивый рост - покупатели сохраняют силу. К концу недели мы ожидаем, что акции "НЛМК" будут торговаться в коридоре 134,5-136 руб. (3-4%)".

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