"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7640 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7640 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,27%, стоп-приказ: 6895 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания имеет один из самых низких мультипликаторов P/E в нефтегазовом секторе и дает привлекательную дивдоходность, отмечают аналитики. При этом у "ЛУКОЙЛа" нет долга - он обладает кубышкой почти в 900 млрд руб., что дает преимущество в период затяжных высоких ставок.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, произошел пробой уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6895 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53", - указывают в "Финаме".

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