Акции Юнипро интересны для покупки - "Альфа-Инвестиции"

Аналитики "Альфа-Инвестиций" открыли торговую идею: покупать акции "Юнипро" с целевой ценой 2,3 руб. за штуку на горизонте 6 месяцев, что предполагает потенциальную доходность до 24,3% годовых. Цена входа - не выше 1,85 руб., отмечается в комментарии.

"Акции "Юнипро" упали до многолетних минимумов, при этом компания накопила много денег под возможные будущие дивиденды, - пишет эксперт Павел Гаврилов. - У "Юнипро" отсутствует долговая нагрузка, а значительный объём денежных средств на балансе приносит процентные доходы. Согласно последнему отчёту по РСБУ за 9 месяцев, на 8 ноября 2024 года доля денежных средств превышает 70% от рыночной капитализации - рекордное значение".

По мнению аналитика, идею можно отнести к спекулятивным, несмотря на достаточно большой срок реализации. В пользу покупки говорят накопленные средства и чрезмерная недооцененность компании, а также возможные дивиденды.

"Однако неизвестно, как разрешится вопрос с управлением. 83,73% акций "Юнипро" принадлежат немецкой Uniper SE, и их доля перешла во временное управление Росимущества. В наилучшем сценарии, который стал бы ключевым драйвером поддержки акций, Uniper SE возвратит контроль и распределит деньги между акционерами. В других сценариях выплаты будут либо значительного меньше, или их не будет совсем. Смена президента в США - потенциальный фактор в пользу позитивного сценария, и акции могут расти на оптимистичных ожиданиях. На случай реализации негативного сценария можно выставить защитную стоп-заявку", - отмечает Гаврилов.

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