"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Ozon на уровне "покупать" с целевой ценой 3894 руб. за расписку, что предполагает потенциал роста на 28% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Ozon опубликовал 6 ноября финансовые результаты за 3К и 9М 2024, которые оказались в рамках ожиданий рынка в части выручки, однако положительная EBITDA и значительное сокращение чистого убытка удивило инвесторов, - пишет аналитик Игнат Иванов. - С этого момента котировки повысились почти на 11%".

OZON - цифровая экосистема, объединяющая маркетплейс, банк и рекламные услуги.

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