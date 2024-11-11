Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка на фоне нейтральной отчетности эмитента за октябрь 2024 года по РСБУ, сообщается в материале аналитика Ольги Найденовой.

Эксперт отмечает сохранение рентабельности капитала (24,3%) и высокие темпы роста (чистая прибыль достигла 134,2 млрд руб.; прибыль за 10М24 составила накопленным итогом 1328,5 млрд руб., ROE - 23,9%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.