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Главная / Мнения аналитиков / АКБФ понизил прогнозную цену бумаг ФосАгро до 7762,39 руб
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11 ноября 2024 года 12:01
АКБФ понизил прогнозную цену бумаг ФосАгро до 7762,39 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость бумаг "ФосАгро" с 9032,9 рубля до 7762,39 рубля за штуку с учетом некоторого повышения стоимости долга эмитента, сохранив при этом рекомендацию "покупать" в связи с все же высоким потенциалом среднесрочного роста, сообщается в материале аналитиков. "Оценка включает 10%-ный дисконт на риски, характерные для производителя удобрений", - отмечают эксперты. "Несмотря на рост объемов производства, финансовые результаты за 9М24 оказались ниже наших ожиданий. Это связано с сохранявшейся слабой динамикой цен на основных рынках сбыта компании в III-начале IV кварталов. В связи с этим мы пересмотрели прогноз по чистой прибыли на 2024 год со 127 млрд рублей до 93 млрд рублей. Ожидаемые дивиденды по итогам года составят 110 рублей на акцию, - пишут аналитики в обзоре. - Несмотря на прогнозируемое замедление экономики России в ближайшие кварталы, мы рассчитываем на устойчивость производственных показателей компании. На 2025-2031 гг. закладываем среднегодовой прирост объемов производства агрохимической продукции на уровне 6%. В 2025 году мы также ожидаем роста EBITDA компании до 182,7 млрд рублей против 164,6 млрд рублей по итогам 2024 года благодаря позитивной динамике цен на рынках сбыта". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ/GDR-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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