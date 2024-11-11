АКБФ понизил прогнозную цену бумаг ФосАгро до 7762,39 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость бумаг "ФосАгро" с 9032,9 рубля до 7762,39 рубля за штуку с учетом некоторого повышения стоимости долга эмитента, сохранив при этом рекомендацию "покупать" в связи с все же высоким потенциалом среднесрочного роста, сообщается в материале аналитиков.

"Оценка включает 10%-ный дисконт на риски, характерные для производителя удобрений", - отмечают эксперты.

"Несмотря на рост объемов производства, финансовые результаты за 9М24 оказались ниже наших ожиданий. Это связано с сохранявшейся слабой динамикой цен на основных рынках сбыта компании в III-начале IV кварталов. В связи с этим мы пересмотрели прогноз по чистой прибыли на 2024 год со 127 млрд рублей до 93 млрд рублей. Ожидаемые дивиденды по итогам года составят 110 рублей на акцию, - пишут аналитики в обзоре. - Несмотря на прогнозируемое замедление экономики России в ближайшие кварталы, мы рассчитываем на устойчивость производственных показателей компании. На 2025-2031 гг. закладываем среднегодовой прирост объемов производства агрохимической продукции на уровне 6%. В 2025 году мы также ожидаем роста EBITDA компании до 182,7 млрд рублей против 164,6 млрд рублей по итогам 2024 года благодаря позитивной динамике цен на рынках сбыта".

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