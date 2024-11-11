Вероятна стабилизация курса рубля на уровнях ниже 13,60 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Вероятна стабилизация курса рубля на уровнях ниже 13,60 руб./юань в начале недели, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль по итогам недели укрепился к юаню и евро, но ослабился к доллару на фоне глобального роста индекса DXY, - напоминают аналитики. - Стоит также отметить заметно улучшившуюся ситуацию с юаневой ликвидностью внутри РФ. В понедельник курс CNY/RUB находится у 13,58 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В сформировавшихся условиях курс может попробовать задержаться ниже 13,60 руб./юань".

На прошлой неделе цены на нефть смогли умеренно вырасти. Эксперты подчеркивают, что к более выраженному росту не располагало укрепление доллара после выборов в США и данные, показавшие более сильный, чем ожидалось, рост нефтяных и бензиновых запасов в США.

"В данное время фьючерсы Brent торгуются у $73,9/барр. Помимо экономической статистики из Китая и США, на динамику котировок повлияют месячные отчет ОПЕК и МЭА. В целом у Brent есть потенциал к повторному росту в сторону $75/барр.", - прогнозируют в бане.

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