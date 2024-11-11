"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг ФосАгро

"Газпромбанк Инвестиции" в текущий момент сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок бумаг "ФосАгро", сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эмитент демонстрирует уверенный темп роста производственной деятельности в результате эффективной реализации инвестиционных проектов. Однако, отмечают эксперты, неустойчивая международная ценовая конъюнктура в долгосрочном плане формирует неопределенность касательно будущих доходов компании, в то же время ожидаемый рост цен на товарном рынке во второй половине года окажет положительное влияние на итоговые годовые финансовые результаты.

Деятельность компании находится под давлением государственного регулирования в виде наличия экспортных пошлин в текущем году и пересмотра нормативов налоговых сборов с 2025 года, указывают эксперты сервиса в обзоре. Рост объемов долгового капитала также оказывает негативное влияние на чистую прибыль компании в условиях текущих высоких процентных ставок в экономике.

"С начала 2024 года котировки бумаг компании уже скорректировались более чем на 18%. В данный момент мы сохраняем нейтральный взгляд и не рассматриваем акции "ФосАгро" в качестве кандидатов для добавления в наш портфель", - заключают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.