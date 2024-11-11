Возможна позитивная динамика в сегменте ОФЗ на текущей неделе - "Цифра брокер"

Возможно продолжение позитивной динамики на рынке рублевых гособлигаций на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс RGBI прервал восьминедельную серию спада, показав рост по итогам прошедшей недели на 2,77%, констатируют эксперты.

Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю еще на 37-91 базисных пунктов (б.п.) на отрезке 2-10 лет. Опережающими темпами снизились доходности облигаций на дальнем отрезке кривой.

"Хотя спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ расширился за неделю на 54 б.п. (до 497 б.п.), оптимизма добавляет тот факт, что это было обусловлено опережающим снижением доходности 10-летних облигаций. Это может говорить о том, что на рынок возвращаются покупатели, заинтересованные в том, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на длинный период", - отмечают аналитики инвесткомпании в материале.

Эксперты полагают, что на текущей неделе есть основания для продолжения позитивной динамики в сегменте ОФЗ. Росстат в пятницу опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен. В период с 20 октября по 5 ноября темпы роста потребительских цен замедлились до 0,19% с 0,27% и 0,20 в предыдущие две недели. Ослабление инфляционного давления в принципе может поддержать позитивную динамику в сегменте ОФЗ, так как снижает риски более сильного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре, указывают в "Цифра брокере".

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