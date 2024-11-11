Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 97-99 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 97-99 руб./$1, по паре рубль/евро - 105-107 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в пользу рубля продолжает играть жесткая ДКП и высокая ставка российского регулятора. При этом добавить ему осторожного оптимизма способны и свежие данные по индексу деловой активности в сфере услуг.

В числе позитивных новостей Тимошенко называет и снижение градуса санкционной риторики после выборов в США. "Тем временем на фоне прошедших выборов в США, и связанной с этим неопределенности переходного периода, рубль может быть подвергнут повышенной волатильности, - предупреждает аналитик. - В пользу курса доллара - ускорение роста активности в секторе услуг в США в октябре. Также внимания заслуживает и свежий Региональный экономический прогноз от МВФ, где отмечаются симптомы восстановления европейской экономики, но при этом более низкими, чем ожидалось, темпами".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.