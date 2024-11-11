Индекс Мосбиржи, скорее всего, сможет вырасти до 2800п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, сможет достичь отметки в 2800 пунктов на торгах в понедельник на фоне вероятного продолжения отыгрывания последних данных по инфляции в России, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

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