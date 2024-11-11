Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- торговый баланс России в сентябре;

- операционные результаты "Аэрофлота" за октябрь 2024 года;

- финансовые результаты Сбербанка за октябрь 2024 года;

- финансовые результаты "РусАгро" за 3К24 по МСФО.

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