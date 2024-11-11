Возможен инерционный рост индекса Мосбиржи к 2800п - БКС Экспресс

Возможен инерционный подъем индекса Мосбиржи к уровню 2800 пунктов в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс по итогам основной сессии пятницы прибавил 1,6% и закрылся выше 2730 пунктов - уровень имеет принципиальное техническое значение и выступает водоразделом между нисходящим и восходящим трендами. Ожидания сводились именно к такому исходу: возврат уровня должен был привести к импульсу в сторону 2800 пунктов, а после взятия последнего уровня откроется пространство для возврата индекса на максимумы осени, к 2900 пунктам. Оборот высокий (126 млрд руб.), и почти треть ликвидности пришлась на вечернюю сессию. Сочетание сильного роста и большого оборота обнадеживает", - пишет аналитик в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.