"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной стоимостью на уровне $40,9 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедший отчет за третий квартал показал небольшое снижение основных финансовых результатов эмитента из-за слабой динамики выручки в североамериканском регионе. Однако за счет сильной генерации свободного денежного потока у Halliburton неплохой для сектора объем выплат акционерам - прогнозная доходность дивидендов и программы buyback на горизонте года составляет 5,8%. Кроме того, скромная динамика финансовых результатов компенсируется низкой для сектора оценкой по мультипликаторам (EV/EBITDA 2025E составляет всего 6,1)", - указывает эксперт.

Ключевой риск, полагает Кауфман при этом - снижение цен на нефть, что уменьшит спрос на услуги Halliburton. Другим риском является энергопереход - слишком быстрый уход от ископаемых видов топлива негативно скажется на нефтесервисе.

Halliburton Co. - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь SLB и Baker Hughes Co. Ее деятельность охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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