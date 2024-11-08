Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 8 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник продемонстрировали умеренное повышение в ожидании двух важных событий недели - президентских выборов в США и очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Статданные, опубликованные 5 ноября, показали увеличение дефицита внешнеторгового баланса США в сентябре на 19,2% относительно предыдущего месяца - до $84,4 млрд. Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,8 млрд, а не $70,4 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста показателя до $84,1 млрд с объявленного ранее августовского уровня.

Динамика котировок отечественных евробондов в середине недели вновь не выходила за рамки бокового диапазона, в то время как цены US Treasuries заметно упали на новостях о том, что победителем президентских выборов в США, по предварительным данным, стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. В ходе предвыборной кампании 78-летний Трамп обещал оживить экономику США и улучшить условия жизни американцев. Среди озвученных им планов - снижение налогов для бизнеса, подъем торговых пошлин, смягчение регуляторных ограничений, в том числе в финансовом и нефтегазовом секторах, а также борьба с мигрантами и повышение доступности жилья.

Эксперты полагают, что реализация анонсированных Трампом планов усилит инфляционное давление в Соединенных Штатах и вынудит Федрезерв замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики.

Котировки российских еврооблигаций 7 ноября вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, в то время как цены американских казначейских обязательств заметно выросли на итогах очередного заседания Федрезерва США.

Федеральная резервная система по итогам ноябрьского заседания снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке на основе поступающих экономических данных. Он не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что ФРС сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 1,9%, по предварительным данным министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,3% и второго на 1%. В свою очередь количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 221 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Результат совпал с ожиданиями экспертов. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличилось до 1,892 млн - максимума почти за три года.

В последний день недели котировки US Treasuries продолжили умеренно подрастать, отыгрывая итоги заседания ФРС, в то время как сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 73 пунктов по сравнению с 70,5 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение, до 71 пункта, по данным Trading Economics.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,18% - до 70,43% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,93% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней всего на 0,02% - до 73,43% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 8,31% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 13 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 0,63%, подорожав до 29,29% от номинала (его доходность опустилась на 4 базисных пункта и составила 18,42% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней на 0,02%, подешевев до 71,34% от номинала (их доходность выросла на 44 базисных пункта - до 28,99% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 0,12%, до 66,91% от номинала (доходность увеличилась на 25 базисных пунктов, составив 21,16% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 0,23%, опустившись до 67,31% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов, составив 14,24% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,23% - до 66,81% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.