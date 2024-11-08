"Финам" понизил прогнозную цену акций "Газпром нефти" до 657 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Газпром нефти" с 749 до 657 рублей за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 18,6% от текущего уровня), повысив при этом рейтинг с "держать" до "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С начала года акции эмитента потеряли в стоимости более 35% на фоне общей слабости российского рынка, снижения маржинальности нефтепереработки и неопределенности относительно размера будущих дивидендов. В базовом сценарии мы ожидаем, что "Газпром нефть" в ближайшие полтора года сохранит повышенную норму выплат дивидендов, а дивидендная доходность в таком случае превысит 17% - одно из наиболее привлекательных значений на рынке. На этом фоне считаем снижение избыточным. Для расчета целевой цены мы использовали модель дисконтированных дивидендов (DDM)", - пишет эксперт инвесткомпании.

"Газпром нефть" - четвертая в России компания по объему добычи нефти. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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