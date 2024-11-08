"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 5538 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

"Эмитент представил нейтральные операционные и финансовые результаты за 3К24. Мы отмечаем, что "ФосАгро" вернулась к практике регулярных квартальных выплат, что положительно выделяет компанию на фоне остальных эмитентов сектора металлов, добычи и химической промышленности, - пишет эксперт. - Несмотря на превышение долговой нагрузкой порогового значения 1,5х, при котором коэффициент дивидендных выплат согласно дивидендной политике падает до не более 50% FCF, компания продолжает осуществлять выплаты акционерам в объеме, значительно превышающим свободный денежный поток. В 4К24 мы ожидаем дальнейший рост долговой нагрузки ближе к 2,0х, в связи с чем рано или поздно эмитент будет вынужден сократить объем выплат акционерам".

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