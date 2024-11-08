Инвестбанк "Синара" снизил оценку акций Северстали до 1550 руб., сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций "Северстали" с 1600 рублей до 1550 рублей за штуку, рекомендация остается прежней - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина.

"Мы рассматриваем значительную коррекцию в акциях эмитента (минус 17% к уровню начала года и минус 42% с майского пика) как отличную возможность для входа в них. Хотя на компанию (как на крупного производителя стали для внутреннего рынка) влияет сокращение спроса на недвижимость из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ, эти риски, по нашему мнению, уже отражены в котировках, - указывает эксперт. - Чистая денежная позиция на балансе защищает от негативного влияния удорожания долга, а низкая себестоимость позволит экспортировать до 20% объемов в дружественные страны, не уменьшая объемов выпуска. При этом акции торгуются на привлекательном уровне по коэффициенту P/E 2024П (5,7), с дисконтом в 30% к средним за последние годы значениям".

"С учетом результатов за 9М24 по МСФО мы слегка понижаем целевую цену по акциям "Северстали", с 1600 руб. до 1550 руб. за штуку, но рейтинг при потенциале роста в 33% оставили прежним - "покупать", - пишет Смолин.

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