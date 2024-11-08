"Финам" повысил прогнозную цену акций Alphabet до $181,14

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Alphabet Inc. со $165,8 до $181,14 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2,6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Компания опубликовала отчет за 3К24, где превзошла все ожидания, и дала позитивный прогноз на будущую динамику финансовых показателей в отличие от своих конкурентов, которые скорректировали прогнозы в худшую сторону. Самым быстрорастущим направлением остается "облачное", его темпы роста также превосходят темпы роста такой выручки у основных конкурентов. Учитывая данные факторы, мы считаем, что акции Alphabet находятся на своих справедливых значениях", - указывает эксперт.

Основные риски для эмитента, отмечает Степанов, сопряжены с высокими процентными ставками, макроэкономической нестабильностью и повышенной волатильностью на американском фондовом рынке. Стоит учитывать, что негативом для котировок может стать сильное замедление темпов роста выручки в быстрорастущих сегментах, а также меньший, чем ожидалось, эффект от внедрения ИИ.

Alphabet Inc. - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

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