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08 ноября 2024 года 16:07

"Финам" повысил прогнозную цену акций Alphabet до $181,14

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Alphabet Inc. со $165,8 до $181,14 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2,6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Компания опубликовала отчет за 3К24, где превзошла все ожидания, и дала позитивный прогноз на будущую динамику финансовых показателей в отличие от своих конкурентов, которые скорректировали прогнозы в худшую сторону. Самым быстрорастущим направлением остается "облачное", его темпы роста также превосходят темпы роста такой выручки у основных конкурентов. Учитывая данные факторы, мы считаем, что акции Alphabet находятся на своих справедливых значениях", - указывает эксперт.

Основные риски для эмитента, отмечает Степанов, сопряжены с высокими процентными ставками, макроэкономической нестабильностью и повышенной волатильностью на американском фондовом рынке. Стоит учитывать, что негативом для котировок может стать сильное замедление темпов роста выручки в быстрорастущих сегментах, а также меньший, чем ожидалось, эффект от внедрения ИИ.

Alphabet Inc. - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ALPHABET-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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