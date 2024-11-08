Рынок акций РФ может сохранить импульс к краткосрочному росту на следующей неделе - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок на следующей неделе может попытаться сохранить импульс к развитию краткосрочного повышения с возможными целями на уровнях 2830 пунктов по индексу Мосбиржи и 935 пунктов по индексу РТС, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Покупки российских акций при этом пока носят краткосрочный характер и не поддерживаются фундаментальными факторами в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ, что предупреждает об опасности разворота вниз в любой момент, отмечает эксперт в материале.

Кожухова также обращает внимание, что на макроэкономическом "фронте" на следующей неделе в РФ будут опубликованы данные по потребительской инфляции за октябрь, которые могут влиять на рыночные настроения, а также торговый баланс за сентябрь и ВВП за 3К24.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.