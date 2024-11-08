.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для бумаг ФосАгро
.
08 ноября 2024 года 12:14
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для бумаг ФосАгро
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для бумаг "ФосАгро" , сообщается в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Елизаветы Дегтяревой. "Эмитент опубликовал финансовые и операционные результаты результаты за 9М24 по МСФО - они соответствуют нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. Совет директоров рекомендовал выплатить за 9М24 дивиденды в размере 249 руб. на акцию, с текущей доходностью почти 5%, что соответствует нашим ожиданиям. Мы подтверждаем наше мнение относительно бумаг компании - "по рынку", - пишут эксперты. "Напомним, что в четвертом квартале 2024 года рынок азотных удобрений традиционно получает поддержку со стороны Индии и Бразилии, что должно оказать некоторую ценовую стабилизацию. Что касается фосфорных удобрений, прогнозируется сохранение спроса со стороны Индии. Тем не менее мы ожидаем сокращение экспортного предложения со стороны США ввиду сокращения производства вследствие погодных условий и роста поставок на внутренний рынок", - отмечают Красноженов и Дегтярева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ/GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
08 ноября 2024 года 17:50
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций "Северстали" с 1600 рублей до 1550 рублей за штуку, рекомендация остается прежней - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Смолина. "Мы рассматриваем значительную коррекцию в акциях эмитента (минус 17% к уровню начала... читать дальше
.08 ноября 2024 года 17:18
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2685-2760 пунктов на следующей неделе, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Несмотря на сильный рост рынка в последние дни, для продолжения роста необходимо больше позитивных факторов. Одним из них может стать замедление недельной... читать дальше
.08 ноября 2024 года 16:40
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5945-6000 пунктов на торгах в пятницу, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global. "Фьючерсы на основные индексы акций США колеблются около нуля. На предстоящую сессию мы прогнозируем пониженную волатильность в отсутствие... читать дальше
.08 ноября 2024 года 16:07
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Alphabet Inc. со $165,8 до $181,14 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2,6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Компания опубликовала отчет за 3К24, где... читать дальше
.08 ноября 2024 года 15:35
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Zimmer Biomet Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $142,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 29%, на фоне отчетности эмитента за третий квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины... читать дальше
.08 ноября 2024 года 14:59
ссийский фондовый рынок на следующей неделе может попытаться сохранить импульс к развитию краткосрочного повышения с возможными целями на уровнях 2830 пунктов по индексу Мосбиржи и 935 пунктов по индексу РТС, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Покупки... читать дальше
.08 ноября 2024 года 14:21
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций ГК "Самолет" из-за давления высоких процентных расходов на будущие финансовые результаты девелопера и ограниченного спроса на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки, сообщается в материале аналитика брокера Сергея... читать дальше
.08 ноября 2024 года 13:35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 5000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,04%, стоп-приказ: 3895 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Собрание акционеров... читать дальше
.08 ноября 2024 года 12:59
Предпочтение среди рублевых инструментов по-прежнему остается за флоатерами, которые после октябрьской распродажи стали выглядеть еще привлекательнее, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. "На наш взгляд, вероятность увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в... читать дальше
.08 ноября 2024 года 11:34
Бумаги "ФосАгро" в текущий момент недооценены рынком, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Результаты эмитента за III квартал в целом соответствуют нашим прогнозам и подчеркивают нормальный ценовой фон на рынке фосфорных удобрений. В пресс-релизе по итогам результатов "ФосАгро"... читать дальше
.08 ноября 2024 года 10:58
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость бумаг Ozon до 5000 рублей за штуку из-за роста ставки дисконтирования в условиях высоких ставок в стране, сохранив при этом в целом позитивную оценку расписок, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Сейчас бумаги эмитента... читать дальше
.08 ноября 2024 года 10:32
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "Группы Позитив", сообщается в материале аналитиков. "Эмитент показал откровенно слабые результаты и заметно ухудшил прогнозы отгрузок на 2024 год. У компании третий убыточный квартал подряд, тогда как в 2023... читать дальше
.08 ноября 2024 года 10:30
Москва. 8 ноября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного дорожает перед выходными днями. читать дальше
.08 ноября 2024 года 10:08
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в течение пятничной торговой сессии, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Прогнозируем более сдержанную динамику на российском рынке, однако смотрим на рынок с оптимизмом. Закрепление индекса выше... читать дальше
.08 ноября 2024 года 09:47
Инвесторам стоит начать присматриваться к среднесрочным (полтора-два с половиной года) корпоративным облигациям с фиксированной ставкой и рейтингом "ААА/АА", покупка длинных рублевых гособлигаций (от семи лет) пока не оправдывает все еще высокие текущие риски, считает управляющий по анализу... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.