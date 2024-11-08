Рубль утром чуть дорожает в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 8 ноября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного дорожает перед выходными днями.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,62 руб. (-0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,4 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после подъема по итогам предыдущих торгов.

Поддержку рынку оказало, в частности, решение Федеральной резервной системы снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых, сообщает Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:00 мск составляют $75,11 за баррель, что на 0,69% ниже цены на закрытие прошлой сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на 0,8% и составляет $71,78 за баррель.

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых в преддверии ненастья были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.