Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. С одной стороны, давление на котировки будут оказывать опасения очередного повышения ключевой ставки ЦБ на заседании в декабре, а с другой стороны, сдерживать активность продавцов будет в целом позитивный внешний фон, сформировавшийся после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite в четверг обновили исторические максимумы по итогам второй сессии подряд. Dow Jones Industrial Average завершил торги практически на уровне предыдущего дня. Подъему индекса помешало в том числе снижение котировок акций компаний финансовой отрасли, которые днем ранее продемонстрировали сильный скачок на итогах президентских выборов.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам ноябрьского заседания снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке на основе поступающих экономических данных. Он не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что ФРС сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу, в то время как рынки Китая и Южной Кореи показывают отрицательную динамику. Значение японского индекса Nikkei 225 к 9:05 МСК выросло на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Инвесторы ждут от Пекина объявления мер по оживлению замедляющейся китайской экономики по итогам завершающегося в пятницу заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, отмечает MarketWatch. Южнокорейский индекс Kospi к 9:15 МСК опустился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после подъема по итогам предыдущих торгов. Поддержку рынку в четверг оказало, в частности, решение ФРС снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $75,16 за баррель, что на 0,62% ниже цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подорожали на 1% - до $75,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на 0,73% и составляет $71,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов выросли на 0,9% - до $72,36 за баррель.

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых в преддверии ненастья были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.

Аналитики ING понизили прогноз средней стоимости Brent в четвертом квартале до $74 за баррель с ожидавшихся ранее $79. При этом оценка на 2025 год осталась без изменения - $72 за баррель. Между тем аналитики Citi отмечают наличие рисков того, что избранный президент США Дональд Трамп "введет больше санкций в отношении стран-производителей нефти, таких как Венесуэла и Иран, что может оказать положительное влияние на нефтяные цены".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 ноября практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,713 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,312 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,19% (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций ГК "Самолет" (MOEX: SMLT)) и составил 102,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,16%, опустившись до 915,3 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (-5,87%), "ГК Самолет БО-П11" (-3,06%) и "АФК Система-001Р-07" (-1%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России БО-002P-03" (+2%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1,5%) и "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,92%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Бэлти-гранд" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-П06, реализовав 61,67% эмиссии на 185 млн рублей. Размещение выпуска заявленным объемом 300 млн рублей началось в ноябре 2023 года. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, ставки 25-60-го купонов - на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Предусмотрено частично-досрочное погашение: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 32-го, 34-го, 36-37-го и 39-го купонов, по 7% от номинала - в даты окончания 42-го и 52-го купонов, 7,1% от номинала - в дату завершения 44-го купона, по 7,3% от номинала - в даты окончания 46-го, 48-го и 50-го купонов, еще по 8% от номинала - в даты завершения 54-го, 56-го, 58-го и 60-го купонов.

ООО "Газпром капитал" установило спред к ключевой ставке ЦБ по двум выпускам годовых облигаций серий БО-003Р-05 и БО-003Р-08 объемом по 20 млрд рублей каждый в размере 1% годовых. Сбор заявок на выпуски прошел 6 ноября. По займам будут предусмотрены ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 11 ноября.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило ставки купонов по выпускам 5-летних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Ставки 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 составят 15% годовых, 13-24-го купонов - 14% годовых, 25-36-го купонов - 13% годовых, 37-48-го купонов - 12% годовых, 49-60-го купонов - 11% годовых. Ставки 1-60 купонов облигаций БО-001Р-05 установлены на уровне 25% годовых. Купоны по выпускам будут фиксированными и ежемесячными, по серии БО-001Р-04 также предусмотрен дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Техразмещение облигаций начнется 11 ноября. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 - неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Альфа-лизинг" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 300 базисных пунктов. Купоны по выпуску переменные и квартальные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 7 ноября. Техразмещение запланировано на 12 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) планирует 12 ноября начать размещение 4-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 28-28,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена оферта через 1-1,5 года.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии БО-002Р-01 в размере 40 млрд рублей, увеличив первоначально предложенный объем вдвое. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда в ходе сбора заявок не изменялся, финальный ориентир спреда - 200 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 7 ноября. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) установило ставку 12-15-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 22,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9,4% годовых, с учетом амортизации объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 1,8 млрд рублей. Ставка текущего полугодового купона - 10,25% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 22 ноября.

ООО "Ультра" установило ставку 13-48-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 18,75% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск на 100 млн рублей в ноябре 2023 года по аналогичной ставке ежемесячного купона - 18,75% годовых до оферты с исполнением 26 ноября 2024 года. Период предъявления бумаг к оферте с 11 по 15 ноября.

ООО "Вита лайн" выкупило по оферте 250 тыс. 439 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 50,09% займа. Компания разместила 5-летний выпуск на 500 млн рублей в ноябре 2020 года по ставке 9,75% годовых до оферты. Ставки последующих купонов до погашения были установлены на том же уровне - 9,75% годовых.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 162 тыс. 350 облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, корпорация приобрела 3,247% займа. Выпуск облигаций сроком обращения 33 года был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего квартального купона - 20,9% годовых.