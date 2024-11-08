"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену бумаг Ozon до 5000 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость бумаг Ozon до 5000 рублей за штуку из-за роста ставки дисконтирования в условиях высоких ставок в стране, сохранив при этом в целом позитивную оценку расписок, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

"Сейчас бумаги эмитента торгуются с форвардным мультипликатором EV/GMV (включает прогноз на весь 2024 год) на уровне 0,2x. Такой уровень нам кажется низким с учетом стремительного роста компании и существенного улучшения экономики бизнеса", - указывает эксперт.

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