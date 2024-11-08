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08 ноября 2024 года 10:08
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2760п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в течение пятничной торговой сессии, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Прогнозируем более сдержанную динамику на российском рынке, однако смотрим на рынок с оптимизмом. Закрепление индекса выше отметки в 2700 пунктов дает надежду на продолжение роста котировок бумаг", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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