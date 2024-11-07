Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок UST

Москва. 7 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,44% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,93% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,43% от номинала (доходность выросла всего на 1 базисный пункт, составив 8,3% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день всего на 5 базисных пунктов - до 29,28% от номинала (его доходность не изменилась и составила 18,41% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 74 базисных пункта - до 70,61% от номинала (их доходность выросла на 103 базисных пункта, составив 29,72% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день всего на 3 базисных пункта - до 66,92% от номинала (доходность увеличилась на 12 базисных пунктов, составив 21,12% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,32% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 14,23% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла всего на 1 базисный пункт - до 66,8% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост как в рамках восстановительной коррекции после заметного падения накануне, так и в ожидании объявления итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Итоги заседания ФРС будут подведены в 22:00 мск в четверг.

Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 1,9%, по предварительным данным министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,3% и второго на 1%. В свою очередь количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 221 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Результат совпал с ожиданиями экспертов. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличилось до 1,892 млн - максимума почти за три года.

В среду котировки US Treasuries заметно упали на новостях о том, что победителем президентских выборов в США, по предварительным данным, стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. В ходе предвыборной кампании 78-летний Трамп обещал оживить экономику США и улучшить условия жизни американцев. Среди озвученных им планов - снижение налогов для бизнеса, подъем торговых пошлин, смягчение регуляторных ограничений, в том числе в финансовом и нефтегазовом секторах, а также борьба с мигрантами и повышение доступности жилья.

Эксперты полагают, что реализация анонсированных Трампом планов усилит инфляционное давление в Соединенных Штатах и вынудит Федрезерв замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики.