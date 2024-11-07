Рубль, вероятно, будет торговаться на уровне 95 руб./$1 в декабре - инвестбанк "Синара"

Курс валютной пары доллар/рубль в декабре текущего года, вероятно, окажется на уровне 95 руб./$1, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Рубль в последние несколько недель ослаб. Мы связываем это с возросшим оттоком капитала из РФ, в первую очередь прямых иностранных инвестиций (нерезиденты продают свои доли в российских компаниях), а также портфельных (долевые и долговые бумаги российских эмитентов), - указывают эксперты. - Еще одним важным фактором стало сокращение продаж валюты экспортерами, у которых нет причин продавать ее спешно, как раньше. Теперь они могут платить налоги, используя рублевые кредиты и процентные доходы. Поэтому объем торгов на валютном рынке Московской биржи в налоговые недели не так высок, как было обычно".

"В декабре ожидаем курс пары USD/RUB около 95 руб./$1. Текущий курс мы рассматриваем как "новую нормальность". Мы не видим фундаментальных изменений в динамике внешней торговли, хотя отставание в платежах за российский экспорт, похоже, усилилось (иностранные активы в сентябре резко выросли до $9,5 млрд). С учетом всех этих факторов рубль вряд ли укрепится до нашего предыдущего прогноза на конец 2024 года (USD/RUB - 88 руб./$1)", - пишут эксперты в обзоре банка.

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