Результаты Ozon за 3К24 нейтральны для краткосрочной цены его бумаг - Альфа-банк

Результаты Ozon за третий квартал текущего года нейтральны для стоимости его бумаг в краткосрочной перспективе, считают аналитики Альфа-банка.

"Эмитент опубликовал результаты за 3К24, которые оставили у нас неоднозначное впечатление. С одной стороны, компания продемонстрировала рекордную скорректированную EBITDA на уровне квартала и сориентировала на положительный результат по итогам 4К24. С другой стороны, обновленный таргет по росту GMV в 2024 году предполагает широкий диапазон динамики бизнеса в 4К24. Менеджмент связывает это с недостаточной предсказуемостью результатов двух предстоящих сезонных распродаж", - отмечают эксперты в аналитическом материале.

Также они обращают внимание, что менеджмент Ozon ожидает органическое замедление роста в 2025 году при продолжении генерации положительной скорректированной EBITDA и планирует продолжать активное развитие логистической инфраструктуры, в связи с чем капитальные затраты в следующем году будут "достаточно большими".

"Благодаря сформированной значительной денежной позиции компания чувствует себя комфортно с точки зрения стоимости привлечения финансирования, что позволяет ей не снижать темпы развития в условиях высоких процентных ставок. В целом мы отмечаем, что парадигма развития эмитента остается прежней - фокус на рост и максимизацию рыночной доли, в то время как положительный или отрицательный результат по скорректированной EBITDA на уровне кварталов остается функцией от тактических решений менеджмента в условиях высокой конкуренции. Мы рассматриваем квартальные результаты Ozon как нейтральные для стоимости бумаги в краткосрочной перспективе", - пишут аналитика Альфа-банка в обзоре.

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