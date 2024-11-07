Вероятно сохранение высокой волатильности рубля к юаню в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"

Вероятно сохранение высокой волатильности торгов валютной пары юань/рубль в ближайшее время, при этом перспективы повторного движения курса рубля к уровню 13,5 руб. за юань все же в моменте выглядят ограниченными, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Если ФРС США по итогам заседания в четверг принципиально не удивит инвесторов, нефтяные цены попробуют вернуться выше $75 за баррель марки Brent, указывают эксперты в обзоре.

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