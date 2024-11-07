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07 ноября 2024 года 11:06
Вероятно сохранение высокой волатильности рубля к юаню в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"
Вероятно сохранение высокой волатильности торгов валютной пары юань/рубль в ближайшее время, при этом перспективы повторного движения курса рубля к уровню 13,5 руб. за юань все же в моменте выглядят ограниченными, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Если ФРС США по итогам заседания в четверг принципиально не удивит инвесторов, нефтяные цены попробуют вернуться выше $75 за баррель марки Brent, указывают эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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07 ноября 2024 года 19:36
Москва. 7 ноября. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг вырос на фоне улучшения конъюнктуры внешних фондовых площадок на итогах прошедших в США президентских выборов и в ожидании решения Федрезерва по ключевой ставке, сдерживающими факторами выступили просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $74,6 за баррель) и ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи превысил 2690 пунктов после локальной просадки днем в район 2630 пунктов из-за фиксации прибыли игроками; лидерами роста выступили расписки Ozon (+3,4%), аутсайдерами - бумаги ГК "Самолет" (-7,7%). читать дальше
.07 ноября 2024 года 19:24
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.07 ноября 2024 года 18:34
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.07 ноября 2024 года 16:23
Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Positive Technologies, сообщается в материале брокера. "С одной стороны, долгосрочно у компании хороший рыночный потенциал, с другой - на результаты бизнеса будут давить активные инвестиции, сдвиги запуска новых продуктов и... читать дальше
.07 ноября 2024 года 15:38
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.07 ноября 2024 года 15:27
Москва. 7 ноября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг. Рубль дешевеет на фоне падения цен нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,613 руб., что на 1,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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Рынок акций РФ в целом пока остается во власти негативных фундаментальных факторов - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок в целом пока остается во власти прежних негативных фундаментальных факторов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индекс Мосбиржи показал краткосрочную слабость, но при этом не закрыл образовавшийся накануне "гэп", что предвещает... читать дальше
.07 ноября 2024 года 14:33
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.07 ноября 2024 года 12:33
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.07 ноября 2024 года 11:59
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