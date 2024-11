Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- промышленное производство и торговый баланс Германии в сентябре;

- розничные продажи еврозоны в сентябре;

- заседание Банка Англии по процентной ставке;

- еженедельные заявки на пособия по безработице в США;

- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли;

- итоги заседания ФРС США по процентной ставке и пресс-конференция регулятора;

- совет директоров "ФосАгро" рассмотрит вопрос о дивидендах за 9М24;

- финансовые результаты "ФосАгро" за 3К24 по МСФО;

- квартальные результаты Airbnb Inc., Motorola Solutions, Halliburton Co., Moderna Inc.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.