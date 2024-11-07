Кратко- и среднесрочное ослабление рубля к юаню остается в силе - РСХБ

Краткосрочный и среднесрочный тренды на ослабление рубля по отношению к юаню остаются в силе, при этом в краткосрочной перспективе рубль может вновь протестировать минимумы на уровнях 13,75-13,8 руб. за юань, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Отмечаем рост внутридневной волатильности в паре CNY/RUB за последние два дня. В любом случае и краткосрочный тренд, и среднесрочный тренд на ослабление рубля к юаню остаются в силе", - отмечает эксперт.

Во вторник стали известны параметры операций с иностранной валютой и золота со стороны Минфина на период с 7 ноября по 5 декабря 2024 года. Ежедневный объем покупки валюты и золота составит эквивалент 4,2 млрд руб. С учетом операций Банка России по ежемесячной продаже юаней в сумме 8,4 млрд. руб., сумма нетто-продаж юаней на рынке на месяц составит эквивалент 4,2 млрд руб., что ниже октябрьской цифры в 5,3 млрд руб. "Оцениваем фактор снижения продаж юаней как незначительный для траектории валютного курса рубля", - указывает Фетисов в обзоре.

"Победа Трампа на выборах президента США ознаменовалась довольно значимыми событиями на мировых валютных рынках. За резким укреплением доллара против основных мировых валют последовало и ослабление валют развивающихся стран. Рост курса доллара стал отражением корректировки глобальными инвесторами своих ожиданий в отношении траектории инфляции и денежно-кредитной политики ФРС администрации нового президента США, - пишет аналитик в материале банка. - Кроме роста индекса доллара DXY на юань влияет и будет влиять высокая вероятность усиления торгового противостояния Китая с США. Полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль вновь протестирует минимумы на уровнях 13,75-13,8 руб. за юань".

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