Рынок акций РФ в среду превысил 2660п по индексу МосБиржи на итогах выборов в США, лидировал Ozon

Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в среду вырос на новостях о предварительных итогах президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, подъем сдерживался локальным снижением нефти из-за укрепления доллара и новыми сигналами об ужесточении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи превысил 2660 пунктов после локального роста выше 2710 пунктов на "ралли Трампа"; лидерами роста выступили расписки Ozon (+6,8%) на отчете за III квартал.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2662,87 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2712,29 пункта), индекс РТС - 854,03 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 ноября, составил 98,2236 руб. (+16,74 копейки).

Инфляция в РФ в 2024 году ожидается на уровне 8% или немного ниже, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Таким образом, Новак признал, что официальный прогноз правительства в 7,3% в 2024 году будет превышен.

Вероятность паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в декабре пока невелика, констатировал Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки на совете директоров 25 октября. Сигнал о возможности повышения, присутствовавший и в прошлом резюме, ЦБ усилил, поменяв формулировку с "высокой" на "очень высокую".

Также ЦБ РФ оценил рост ВВП РФ в III квартале в 3,2% в годовом выражении после роста на 4,1% во II квартале и на 5,4% в I квартале - соответствующая оценка содержится в опубликованном в среду комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (который он обнародовал 25 октября). В IV квартале 2024 года регулятор ожидает роста ВВП на 2,0-3,0% в годовом выражении, а в IV квартале 2025 года - лишь на 0,5-1,5%.

Расписки OZON выросли до 2896,5 рубля (+6,8%).

Ozon в III квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 59% - до 718,3 млрд рублей, сообщила компания. Консолидированная выручка компании в отчетном периоде выросла на 41% - до 153,7 млрд рублей. GMV оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", а выручка превысила ожидания рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали GMV Ozon в 719,5 млрд рублей, а выручку - в 141,7 млрд рублей.

В отчетном периоде Ozon получил скорректированную EBITDA в размере 13 млрд рублей против отрицательного показателя в 3,9 млрд рублей за III квартал 2023 года.

При этом маркетплейс Ozon поменял прогноз роста GMV на 2024 год и теперь ожидает увеличения показателя в диапазоне 60-70% по отношению к 2023 году, сообщила компания. Ранее компания сообщала, что ожидает роста показателя по итогам года примерно на 70%. При этом Ozon сохраняет ожидания получить положительную скорректированную EBITDA в 2024 году.

Также подорожали акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%).

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в середине недели уверенно повышался на улучшившихся геополитических ожиданиях рынка после новости о победе Трампа на выборах в США. При этом сырьевые товары, в том числе нефть, дружно дешевели на фоне взлета индекса доллара выше 105 пунктов.

Большая часть биржевых индексов в КНР снизилась, поскольку инвесторы закладывают риски возобновления торговых войн после вступления в должность избранного президента США. Биржи Европы не показали единого тренда. Октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны вышел лучше ожиданий, показатель держится в области роста (более 50 пунктов).

Ключевым событием четверга станут итоги заседания ФРС, которые могут внести корректировку в динамику рыночных активов. Как ожидается, процентные ставки будут понижены на 25 б.п. - это может "успокоить" выросший доллар и поддержать commodities. Кроме того, в четверг в Китае будут опубликованы данные по торговому балансу за октябрь, также ожидаются выступления ряда представителей ЕЦБ. На российском рынке акционеры "Группы Позитив" проведут повторное заседание по вопросу допэмиссии.

"Импульс роста в акциях во многом был вызван эмоциями, фактом наступления определенности, переоценкой долгосрочных ожиданий. До конца недели не исключаем небольшую коррекцию или временную консолидацию на достигнутых уровнях. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 ноября - 2600-2700 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи после утреннего уверенного роста потерял к вечеру часть позиций, но завершил день с ощутимый приростом, оптимистично отреагировав на предварительные итоги выборов в США, где лидировал представитель республиканцев Трамп. При этом очередные словесные интервенции представителей ЦБ РФ относительно роста ставки в декабре охладили покупателей. На текущей неделе в фокусе российских инвесторов остаются еженедельные данные по инфляции, которые выйдут в пятницу, а также публикация корпоративной отчетности.

В лидерах роста выступили бумаги, наиболее пострадавшие в прошлые сессии ("АЛРОСА", "Система", "Газпром", "Аэрофлот"). Рыночная капитализация Ozon выросла на фоне публикации результатов за III квартал, акции "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (SFI) с оптимизмом отреагировали на рекомендацию совета директоров увеличить дивиденды за 9 месяцев. Слабо выглядели акции застройщиков ("ПИК", "Самолет" (MOEX: SMLT)), так как проблемы сектора в виде исчерпания лимитов по льготным программам у банков и роста ключевой ставки сохранились. На фоне снижения цен на золото, которые скорректировались ниже $2700 за унцию, снизились акции "Полюса", отметил Федосов.

Аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов также констатирует позитивную реакцию фондовых площадок на победу Трампа на президентских выборах. Значительное снижение наблюдалось только на китайском рынке, что, вероятно, связано с опасениями инвесторов по поводу возможной эскалации торговых войн между США и Китаем при новом президенте.

Рынки полагают, что политика Трампа, направленная на обострение торговых войн с Китаем и Европой и повышение тарифов, может привести к новому всплеску инфляции, что вынудит ФРС приостановить смягчение денежно-кредитной политики. Очередное решение по уровню ключевых ставок Федрезерв примет уже в четверг.

Российский рынок также позитивно отреагировал на результаты президентской гонки в США. Инвесторы, вероятно, рассчитывают на возможное потепление в российско-американских отношениях, смягчение санкционного давления и повышение вероятности скорого урегулирования российско-украинского конфликта. Индекс МосБиржи продолжил восстановление и преодолел важный уровень сопротивления около 2650 пунктов. Индекс не выглядит перекупленным, и при пересечении 50-дневной скользящей средней в районе 2717 пунктов появляются шансы на рост до уровня 2800 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), в Европе оптимизм к вечеру иссяк (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,1-1,2%), но растут Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 1,8-3,1% во главе с Dow).

Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник выразил уверенность в достижении целевого уровня ВВП по итогам текущего года благодаря масштабным мерам поддержки со стороны властей. Теперь участники рынков ждут итогов Всекитайского собрания народных представителей 4-8 ноября, в том числе новых мер бюджетного стимулирования.

Инвесторы также оценивают результаты президентских выборов в США.

Кандидат от республиканцев на пост президента США Трамп одержал победу на выборах 2024 года, сообщил ряд американских СМИ со ссылкой на свои прогнозы.

Экс-президент США Трамп заявил о своей победе на выборах главы государства, отметив также, что республиканцы обеспечили себе большинство в Сенате. Кроме того, Трамп заявил, что намерен прекратить войны в мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что США могут способствовать завершению конфликта на Украине, но будет ли это сделано, станет ясно в январе 2025 года после инаугурации президента США.

"США в состоянии поспособствовать завершению конфликта (на Украине)", - сказал Песков, добавив, что это, "конечно же, нельзя сделать за одну ночь".

Победа Трампа может привести к повышению пошлин на китайские товары, пишет Trading Economics.

На проходивших в США одновременно с президентскими выборах в Конгресс республиканцы еще до окончания подсчета голосов получили 51 место из 100 в Сенате, сообщил телеканал Fox News. До нынешних выборов большинство в Сенате принадлежало демократам.

На эту неделю (6-7 ноября) запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок уверен в том, что американский ЦБ снизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

На нефтяном рынке вечером в среду цены отыграли все дневные потери, несмотря на статистику о росте запасов сырья в США: цена Brent отскочила к $76 за баррель после падения днем ниже $73,5.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,75 за баррель (+0,3% и +0,6% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $72,38 за баррель (+0,5% и +0,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,15 млн баррелей, запасы бензина выросли на 412 тыс. баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 2,95 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 90 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 520 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 497 тыс. баррелей.

Трейдеры также следят за ураганом "Рафаэль", который ставит под угрозу добычу в Мексиканском заливе. Из-за него производство на американском побережье может снизиться на 1,7 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (+12,3%, до 1494 рублей), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+9,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+3,3%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,3%).

Акции инвестхолдинга SFI в среду ускорили рост после известий, что совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227,60 рубля на обыкновенную акцию, при этом общая сумма выплат составит 10,9 млрд рублей (не участвуют в распределении акции, находящиеся в собственности самого общества).

В октябре совет рекомендовал собранию принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 113,80 рубля на акцию в сумме 5,452 млрд рублей. Таким образом, размер рекомендуемых дивидендов увеличен в 2 раза.

Дата внеочередного собрания акционеров переносится на 11 декабря с 19 ноября. Соответственно, закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов состоится 23 декабря, а не 30 ноября, как было объявлено после октябрьского совета директоров.

Ритейлер "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+0,8%) в III квартале 2024 года получил чистую розничную выручку в 51 млрд рублей, что на 4,4% превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщила компания. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 3,2%, а средний чек - на 5,8% год к году. Трафик в отчетном периоде сократился на 2,5%.

Снизились акции ПАО "Аренадата" (MOEX: DATA) (-3,5%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,6%), ГК "Самолет" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 136,88 млрд рублей (из них 18,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,63 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 14,13 млрд рублей на акции "Газпрома").