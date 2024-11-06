.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в среду превысил 2660п по индексу МосБиржи на итогах выборов в США, лидировал Ozon
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 3,2% после повышения на 2,7% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,7%. За 9 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Окончательная оценка роста ВВП РФ в 2024 году может превысить 4%
Прогноз ЦБ по росту ВВП РФ в 2024 году составляет 3,5-4,0%, но окончательная оценка роста ВВП за текущий год после всех пересмотров может и превысить 4%, считает советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов . "В 2023 году, напомню, рост ВВП...
 
Профсоюзы выступают за сокращение разрыва в зарплатах бюджетников
Профсоюзы просят предусмотреть в бюджете средства на реализацию пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда бюджетников. Об этом говорится в заключении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) на проект бюджета на 2025-2027 гг.,...
 
Стратегию пространственного развития до 2030 года доработают к 1 декабря
До 1 декабря Минэкономразвития совместно с другими министерствами и ведомствами доработает Стратегию пространственного развития РФ до 2030 года. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Минэкономразвития с начала года ведет...
 
06 ноября 2024 года 19:33

Рынок акций РФ в среду превысил 2660п по индексу МосБиржи на итогах выборов в США, лидировал Ozon

Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в среду вырос на новостях о предварительных итогах президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, подъем сдерживался локальным снижением нефти из-за укрепления доллара и новыми сигналами об ужесточении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи превысил 2660 пунктов после локального роста выше 2710 пунктов на "ралли Трампа"; лидерами роста выступили расписки Ozon (+6,8%) на отчете за III квартал.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2662,87 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2712,29 пункта), индекс РТС - 854,03 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 ноября, составил 98,2236 руб. (+16,74 копейки).

Инфляция в РФ в 2024 году ожидается на уровне 8% или немного ниже, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Таким образом, Новак признал, что официальный прогноз правительства в 7,3% в 2024 году будет превышен.

Вероятность паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в декабре пока невелика, констатировал Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки на совете директоров 25 октября. Сигнал о возможности повышения, присутствовавший и в прошлом резюме, ЦБ усилил, поменяв формулировку с "высокой" на "очень высокую".

Также ЦБ РФ оценил рост ВВП РФ в III квартале в 3,2% в годовом выражении после роста на 4,1% во II квартале и на 5,4% в I квартале - соответствующая оценка содержится в опубликованном в среду комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (который он обнародовал 25 октября). В IV квартале 2024 года регулятор ожидает роста ВВП на 2,0-3,0% в годовом выражении, а в IV квартале 2025 года - лишь на 0,5-1,5%.

Расписки OZON выросли до 2896,5 рубля (+6,8%).

Ozon в III квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 59% - до 718,3 млрд рублей, сообщила компания. Консолидированная выручка компании в отчетном периоде выросла на 41% - до 153,7 млрд рублей. GMV оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", а выручка превысила ожидания рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали GMV Ozon в 719,5 млрд рублей, а выручку - в 141,7 млрд рублей.

В отчетном периоде Ozon получил скорректированную EBITDA в размере 13 млрд рублей против отрицательного показателя в 3,9 млрд рублей за III квартал 2023 года.

При этом маркетплейс Ozon поменял прогноз роста GMV на 2024 год и теперь ожидает увеличения показателя в диапазоне 60-70% по отношению к 2023 году, сообщила компания. Ранее компания сообщала, что ожидает роста показателя по итогам года примерно на 70%. При этом Ozon сохраняет ожидания получить положительную скорректированную EBITDA в 2024 году.

Также подорожали акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%).

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в середине недели уверенно повышался на улучшившихся геополитических ожиданиях рынка после новости о победе Трампа на выборах в США. При этом сырьевые товары, в том числе нефть, дружно дешевели на фоне взлета индекса доллара выше 105 пунктов.

Большая часть биржевых индексов в КНР снизилась, поскольку инвесторы закладывают риски возобновления торговых войн после вступления в должность избранного президента США. Биржи Европы не показали единого тренда. Октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны вышел лучше ожиданий, показатель держится в области роста (более 50 пунктов).

Ключевым событием четверга станут итоги заседания ФРС, которые могут внести корректировку в динамику рыночных активов. Как ожидается, процентные ставки будут понижены на 25 б.п. - это может "успокоить" выросший доллар и поддержать commodities. Кроме того, в четверг в Китае будут опубликованы данные по торговому балансу за октябрь, также ожидаются выступления ряда представителей ЕЦБ. На российском рынке акционеры "Группы Позитив" проведут повторное заседание по вопросу допэмиссии.

"Импульс роста в акциях во многом был вызван эмоциями, фактом наступления определенности, переоценкой долгосрочных ожиданий. До конца недели не исключаем небольшую коррекцию или временную консолидацию на достигнутых уровнях. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 ноября - 2600-2700 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи после утреннего уверенного роста потерял к вечеру часть позиций, но завершил день с ощутимый приростом, оптимистично отреагировав на предварительные итоги выборов в США, где лидировал представитель республиканцев Трамп. При этом очередные словесные интервенции представителей ЦБ РФ относительно роста ставки в декабре охладили покупателей. На текущей неделе в фокусе российских инвесторов остаются еженедельные данные по инфляции, которые выйдут в пятницу, а также публикация корпоративной отчетности.

В лидерах роста выступили бумаги, наиболее пострадавшие в прошлые сессии ("АЛРОСА", "Система", "Газпром", "Аэрофлот"). Рыночная капитализация Ozon выросла на фоне публикации результатов за III квартал, акции "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (SFI) с оптимизмом отреагировали на рекомендацию совета директоров увеличить дивиденды за 9 месяцев. Слабо выглядели акции застройщиков ("ПИК", "Самолет" (MOEX: SMLT)), так как проблемы сектора в виде исчерпания лимитов по льготным программам у банков и роста ключевой ставки сохранились. На фоне снижения цен на золото, которые скорректировались ниже $2700 за унцию, снизились акции "Полюса", отметил Федосов.

Аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов также констатирует позитивную реакцию фондовых площадок на победу Трампа на президентских выборах. Значительное снижение наблюдалось только на китайском рынке, что, вероятно, связано с опасениями инвесторов по поводу возможной эскалации торговых войн между США и Китаем при новом президенте.

Рынки полагают, что политика Трампа, направленная на обострение торговых войн с Китаем и Европой и повышение тарифов, может привести к новому всплеску инфляции, что вынудит ФРС приостановить смягчение денежно-кредитной политики. Очередное решение по уровню ключевых ставок Федрезерв примет уже в четверг.

Российский рынок также позитивно отреагировал на результаты президентской гонки в США. Инвесторы, вероятно, рассчитывают на возможное потепление в российско-американских отношениях, смягчение санкционного давления и повышение вероятности скорого урегулирования российско-украинского конфликта. Индекс МосБиржи продолжил восстановление и преодолел важный уровень сопротивления около 2650 пунктов. Индекс не выглядит перекупленным, и при пересечении 50-дневной скользящей средней в районе 2717 пунктов появляются шансы на рост до уровня 2800 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), в Европе оптимизм к вечеру иссяк (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,1-1,2%), но растут Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 1,8-3,1% во главе с Dow).

Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник выразил уверенность в достижении целевого уровня ВВП по итогам текущего года благодаря масштабным мерам поддержки со стороны властей. Теперь участники рынков ждут итогов Всекитайского собрания народных представителей 4-8 ноября, в том числе новых мер бюджетного стимулирования.

Инвесторы также оценивают результаты президентских выборов в США.

Кандидат от республиканцев на пост президента США Трамп одержал победу на выборах 2024 года, сообщил ряд американских СМИ со ссылкой на свои прогнозы.

Экс-президент США Трамп заявил о своей победе на выборах главы государства, отметив также, что республиканцы обеспечили себе большинство в Сенате. Кроме того, Трамп заявил, что намерен прекратить войны в мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что США могут способствовать завершению конфликта на Украине, но будет ли это сделано, станет ясно в январе 2025 года после инаугурации президента США.

"США в состоянии поспособствовать завершению конфликта (на Украине)", - сказал Песков, добавив, что это, "конечно же, нельзя сделать за одну ночь".

Победа Трампа может привести к повышению пошлин на китайские товары, пишет Trading Economics.

На проходивших в США одновременно с президентскими выборах в Конгресс республиканцы еще до окончания подсчета голосов получили 51 место из 100 в Сенате, сообщил телеканал Fox News. До нынешних выборов большинство в Сенате принадлежало демократам.

На эту неделю (6-7 ноября) запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок уверен в том, что американский ЦБ снизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

На нефтяном рынке вечером в среду цены отыграли все дневные потери, несмотря на статистику о росте запасов сырья в США: цена Brent отскочила к $76 за баррель после падения днем ниже $73,5.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,75 за баррель (+0,3% и +0,6% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $72,38 за баррель (+0,5% и +0,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,15 млн баррелей, запасы бензина выросли на 412 тыс. баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 2,95 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 90 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 520 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 497 тыс. баррелей.

Трейдеры также следят за ураганом "Рафаэль", который ставит под угрозу добычу в Мексиканском заливе. Из-за него производство на американском побережье может снизиться на 1,7 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (+12,3%, до 1494 рублей), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+9,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+3,3%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,3%).

Акции инвестхолдинга SFI в среду ускорили рост после известий, что совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227,60 рубля на обыкновенную акцию, при этом общая сумма выплат составит 10,9 млрд рублей (не участвуют в распределении акции, находящиеся в собственности самого общества).

В октябре совет рекомендовал собранию принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 113,80 рубля на акцию в сумме 5,452 млрд рублей. Таким образом, размер рекомендуемых дивидендов увеличен в 2 раза.

Дата внеочередного собрания акционеров переносится на 11 декабря с 19 ноября. Соответственно, закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов состоится 23 декабря, а не 30 ноября, как было объявлено после октябрьского совета директоров.

Ритейлер "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+0,8%) в III квартале 2024 года получил чистую розничную выручку в 51 млрд рублей, что на 4,4% превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщила компания. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 3,2%, а средний чек - на 5,8% год к году. Трафик в отчетном периоде сократился на 2,5%.

Снизились акции ПАО "Аренадата" (MOEX: DATA) (-3,5%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,6%), ГК "Самолет" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 136,88 млрд рублей (из них 18,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,63 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 14,13 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 ноября 2024 года 19:36
Рынок акций РФ в четверг превысил 2690п по индексу МосБиржи во главе с Ozon, упал "Самолет"
Москва. 7 ноября. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг вырос на фоне улучшения конъюнктуры внешних фондовых площадок на итогах прошедших в США президентских выборов и в ожидании решения Федрезерва по ключевой ставке, сдерживающими факторами выступили просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $74,6 за баррель) и ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи превысил 2690 пунктов после локальной просадки днем в район 2630 пунктов из-за фиксации прибыли игроками; лидерами роста выступили расписки Ozon (+3,4%), аутсайдерами - бумаги ГК "Самолет" (-7,7%).    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 19:24
Рубль в четверг подешевел в паре с китайским юанем на фоне снижения цен на нефть
Москва. 7 ноября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,625 руб., что на 2,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 18:56
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок UST
Москва. 7 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 18:34
Рубль, вероятно, будет торговаться на уровне 95 руб./$1 в декабре - инвестбанк "Синара"
Курс валютной пары доллар/рубль в декабре текущего года, вероятно, окажется на уровне 95 руб./$1, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. "Рубль в последние несколько недель ослаб. Мы связываем это с возросшим оттоком капитала из РФ, в первую очередь...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 17:42
ПСБ с осторожностью смотрит на акции НЛМК, Северстали и ММК
Промсвязьбанк (ПСБ) с осторожностью смотрит на перспективы котировок акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитика Алексея Головинова. "Тучи" над сталелитейщиками сгущаются, вероятно,...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 16:55
АКБФ понизил прогнозную цену акций КамАЗа до 177 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "КамАЗа" с 248,27 рубля до 177 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 57% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка включает поправку в 10% на отраслевые и корпоративные...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 16:23
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Positive Technologies
Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Positive Technologies, сообщается в материале брокера. "С одной стороны, долгосрочно у компании хороший рыночный потенциал, с другой - на результаты бизнеса будут давить активные инвестиции, сдвиги запуска новых продуктов и...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 15:38
Цены акций Qualcomm и Take-Two, вероятно, продолжат рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Qualcomm Inc. и Take-Two Interactive Software, вероятно, продолжат подъем в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги Qualcomm выросли в цене на премаркете на 6,3%, после того как в среду компания отчиталась о результатах за четвертый квартал 2024...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 15:27
Рубль днем дешевеет в паре с китайским юанем на фоне падения цен на нефть
Москва. 7 ноября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг. Рубль дешевеет на фоне падения цен нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,613 руб., что на 1,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 15:08
Рынок акций РФ в целом пока остается во власти негативных фундаментальных факторов - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок в целом пока остается во власти прежних негативных фундаментальных факторов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индекс Мосбиржи показал краткосрочную слабость, но при этом не закрыл образовавшийся накануне "гэп", что предвещает...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 14:33
S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5880-6000п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5880-6000 пунктов в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как позитивный...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 13:50
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Самолета с целью 1100 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ГК "Самолет" с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,65%, стоп-приказ: 1548 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент осуществляет полный...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 13:13
Сценарий подъема ставки ЦБР до 23% в декабре более чем реален - Альфа-банк
енарий повышения ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года более чем реален, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 25 октября 2024 года, на...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 12:33
"Финам" рекомендует покупать акции Amgen с прогнозной ценой $386,1
"Финам" рекомендует покупать акции Amgen с прогнозной стоимостью $386,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,9% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Биотехнологический гигант вполне удачно отчитался за...    читать дальше
.
07 ноября 2024 года 11:59
Результаты Ozon за 3К24 нейтральны для краткосрочной цены его бумаг - Альфа-банк
Результаты Ozon за третий квартал текущего года нейтральны для стоимости его бумаг в краткосрочной перспективе, считают аналитики Альфа-банка. "Эмитент опубликовал результаты за 3К24, которые оставили у нас неоднозначное впечатление. С одной стороны, компания продемонстрировала рекордную...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.