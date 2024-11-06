Рубль в среду вырос в паре с юанем, несмотря на падавшую в течение почти всего дня нефть

Москва. 6 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подорожал, несмотря на нефть, которая дешевела значительную часть торгов. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,5975 руб., что на 10,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 ноября на 16,74 копейки, до 98,2236 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1797 рубля, до 105,7086 руб./EUR1.

"В среду рубль заметно укрепился в паре с китайским юанем, поддержку его котировкам оказало падение китайской валюты на глобальном рынке после новостей с выборов американского президента. В то же время основные факторы, оказывающие влияние на динамику нацвалюты, остаются прежними. Против рубля выступают падение цен на нефть, смягчение нормативов по возврату валютной выручки, увеличение импорта и сезонный спрос на валюту со стороны населения. Поддержку рублю продолжает оказывать жесткая денежно-кредитная политика банка России, благодаря которой повышается привлекательность рублевых активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Инфляция в РФ в 2024 году ожидается на уровне 8% или немного ниже, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Таким образом, Новак признал, что официальный прогноз правительства в 7,3% в 2024 году будет превышен.

"Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5% (в годовом выражении - ИФ). До конца года ожидаем также снижение до 8%, а может быть - несколько ниже 8%", - озвучил он новые оценки правительства.

"Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования потребительских кредитов и коммерческого сектора", - добавил он.

Как сообщалось, ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год - до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2024 год (он учитывается при расчете бюджета на 2025 год) равен 7,3%. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Вероятность паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в декабре пока невелика, констатировал Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки на совете директоров 25 октября. Сигнал о возможности повышения, присутствовавший и в прошлом резюме, ЦБ усилил, поменяв формулировку с "высокой" на "очень высокую".

Совет директоров ЦБ на заседании 25 октября решил повысить ставку с 19% до 21% (после шага на 1 п.п. в сентябре), при этом сохранил ястребиный сигнал на будущее.

В традиционном резюме регулятор объяснил выбор шага повышения ставки и формулировки сигнала.

Как сообщил ЦБ, по итогам дискуссии "большинство" участников выступили за повышение ставки до 21% годовых (в сентябрьском документе Банк России, не раскрывающий точное соотношение голосов в пользу того или иного варианта, использовал более "безальтернативную" формулировку: решение было принято "широким консенсусом"). В то же время, сказано в резюме, были высказаны предложения о более умеренном повышении - до 20% годовых, и о более резком - до 22.

В сочетании с сильным сдвигом вверх прогнозной траектории ключевой ставки в базовом сценарии шаг в +200 б.п. даст необходимый импульс увеличению жесткости денежно-кредитных условий для возобновления процесса дезинфляции и снижения инфляционных ожиданий, рассчитывает регулятор.

На заседании обсуждалось два варианта сигнала: жесткий (допускает возможность повышения) и умеренно жесткий (оценит целесообразность повышения) в зависимости от оценки вероятности такого шага.

Нефть эталонных марок перешла к повышению вечером в среду, рынок оценивает итоги президентских выборов в США, победителем которых стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляли $75,86 за баррель, что на 0,45% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,64% - до $72,43 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн 149 тыс. баррелей - до 427,658 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 90 тыс. баррелей.

Добыча нефти в России в настоящее время находится на уровне 9 млн б/с, что соответствует утвержденным обязательствам страны в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия вышла на те уровни, которые мы добровольно взяли на себя в качестве обязательств по добыче: это 9 млн б/с. Пока мы плавно снижались к этому уровню, определенное количество баррелей (было добыто сверх установленной квоты - ИФ), которые мы в будущем компенсируем и снизим на этот объем добычу, чтобы все страны были в равных условиях", - сказал Новак.

Он отметил, что вероятнее всего, Минэнерго РФ уже представило в секретариат ОПЕК обновленный график компенсаций объемов, добытых сверх установленной квоты в предыдущие месяцы.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц). В начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца, а несколько дней назад - еще на месяц, до конца 2024 года. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-десять месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 ноября упала на 11 базисных пункта - до 20,29% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась на 6 базисных пунктов - до 19,3% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 18,92% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 17,99% годовых.