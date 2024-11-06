Цены евробондов РФ в среду демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на сильное снижение котировок UST

Москва. 6 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали на 1,6 базисного пункта - до 70,31% от номинала (их доходность не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 8,94% годовых). Облигации с погашением в 2042 году опустились в цене всего на 0,2 базисного пункта - до 73,43% от номинала (доходность повысилась на 0,3 базисного пункта, до 8,3% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 18,6 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 19,5 базисного пункта - до 29,27% от номинала (его доходность уменьшилась на 10,1 базисного пункта и составила 18,39% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году увеличились в цене на 4,7 базисного пункта - до 71,35% от номинала (их доходность снизилась на 0,7 базисного пункта, составив 28,7% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли на 8,6 базисного пункта - до 66,97% от номинала (доходность уменьшилась на 3,2 базисного пункта, составив 20,99% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году понизились в цене на 14,3 базисного пункта, до 67,33% от номинала (их доходность увеличилась на 6,7 базисного пункта - до 14,18% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 13,5 базисного пункта - до 66,8% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют сильное понижение, так как внимание участников рынка сосредоточено на итогах президентских выборов в США, победителем которых стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

В ходе предвыборной кампании 78-летний Трамп обещал оживить экономику США и улучшить условия жизни американцев. Среди озвученных им планов - снижение налогов для бизнеса, подъем торговых пошлин, смягчение регуляторных ограничений, в том числе в финансовом и нефтегазовом секторах, а также борьба с мигрантами и повышение доступности жилья.

Эксперты полагают, что реализация анонсированных Трампом планов усилит инфляционное давление в Штатах и вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики.

Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения политики, а в случае ускорения инфляции - вернуться к подъему базовой ставки, пишет Barron''s.

Очередное заседание ФРС пройдет 6-7 ноября, эксперты ждут снижения ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.