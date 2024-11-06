Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Системы

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций АФК "Система" с прогнозной стоимостью на уровне 22,5 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Константина Белова.

"Бумаги эмитента за последний месяц упали в цене на 20%, в то время как индекс Мосбиржи просел на 7%. Мы отмечаем чувствительность холдинга к повышению ставок, риски, связанные с необходимостью дополнительного финансирования "Сегежа Групп", и невыразительную динамику бумаг Ozon. При этом с учетом стоимости портфеля активов падение мы считаем излишне сильным. Акции АФК сейчас торгуются с 56%-ным дисконтом к сумме стоимости чистых активов на основе рыночных цен. Целевая цена на конец 2025 года, рассчитанная исходя из соответствующих целевых цен портфельных активов и 25%-ного дисконта за холдинговую структуру, предполагает рост в 80%, и мы подтверждаем рейтинг "покупать", целевая цена - 22,5 руб. за штуку", - пишет эксперт.

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