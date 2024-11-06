"Финам" повысил прогнозную цену акций Entergy до $147,4

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Entergy со $131,5 до $147,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 3,5%, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Руководство эмитента пересмотрело в сторону повышения прогнозы среднесрочного роста финансовых показателей. Ключевым фактором стали ожидания более быстрого, чем предполагалось, роста энергопотребления промышленными клиентами компании. Власти США активно поддерживают локализацию высокотехнологичного производства, и "домашние" для Entergy штаты могут оказаться среди ключевых бенефициаров данной политики. В связи с этим мы приняли решение повысить целевую цену акций. Оценили бумаги эмитента при помощи модели дисконтирования дивидендов, а также мультипликаторов P/E и EV/EBITDA NTM", - указывает эксперт.

Также Смирнов отмечает, что риски природных бедствий сохраняют актуальность в инвестиционном кейсе Entergy - территория деятельности энергетической компании подвержена частому влиянию мощных штормов.

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас. Клиентская база превышает три миллиона человек.

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