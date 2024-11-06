Вероятны колебания S&P; 500 в диапазоне 5810-5930п в среду - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5810-5930 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

""Существует высокая вероятность обновления исторического максимума по S&P 500. Прогнозируем высокий уровень волатильности при позитивном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5810-5930 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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