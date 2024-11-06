"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Мать и дитя" с прогнозной ценой 1100 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 1100 рублей за штуку на фоне положительной оценки производственных результатов эмитента за 9М24, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

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