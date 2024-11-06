Рынок акций РФ утром взлетел к 2700п по индексу МосБиржи на новостях о победе Трампа на выборах в США

Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ утром в среду подскочил вверх по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в свете предварительных итогов выборов в США, на которых побеждает республиканец Дональд Трамп, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent снизился в район $74,7 за баррель). Индекс МосБиржи взлетел в район 2700 пунктов, лидерами роста выступают акции АФК "Система" (+8%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2694,58 пункта (+3%, максимум сессии - 2700,46 пункта), индекс РТС - 865,68 пункта (+3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 7,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 ноября, составляет 98,0562 руб. (+50,63 копейки).

Подорожали также расписки OZON (MOEX: OZON) (+7,5%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+6,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,4%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+4,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+4,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3% и +2,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%).

Ozon в III квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 59% - до 718,3 млрд рублей, сообщила компания. Консолидированная выручка компании в отчетном периоде выросла на 41% - до 153,7 млрд рублей. GMV оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", а выручка превысила ожидания рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали GMV Ozon в 719,5 млрд рублей, а выручку - в 141,7 млрд рублей.

В отчетном периоде Ozon получил скорректированную EBITDA в 13 млрд рублей против отрицательного показателя в 3,9 млрд рублей за III квартал 2023 года.

При этом маркетплейс Ozon поменял прогноз роста GMV на 2024 год и теперь ожидает увеличения показателя в диапазоне 60-70% по отношению к 2023 году, сообщила компания. Ранее компания сообщала, что ожидает роста показателя по итогам года примерно на 70%. При этом Ozon сохраняет ожидания получить положительную скорректированную EBITDA в 2024 году.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), после сильного снижения российского фондового рынка на прошлой неделе (на итогах заседания ЦБ РФ) краткосрочно стоит ожидать коррекционного отскока вверх. Вероятно, поводом для этого могут стать итоги выборов в США и ожидания смягчения геополитического фона. Однако из-за сохранения высокой неопределенности данного фактора рассчитывать на существенное восстановление котировок пока не стоит.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что внимание российских инвесторов приковано к итогам президентских выборов в США, на которых, по предварительным данным, лидирует Трамп, что в целом приводит к положительной реакции на мировых фондовых площадках.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Ozon сохраняет высокие темпы роста бизнеса и показывает увеличение оборота GMV. Однако с учетом растущих расходов на обслуживание долга не исключено, что на операционном уровне показатели компании останутся в области отрицательных значений. Тем не менее, инвестиционный кейс Ozon остается привлекательным, поскольку ожидается продолжение роста компании опережающими рынок темпами благодаря развитой экосистеме.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,4%), но уверенно "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,5-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1,7-2%).

Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник выразил уверенность в достижении целевого уровня ВВП по итогам текущего года благодаря масштабным мерам поддержки со стороны властей. Теперь участники рынков ждут итогов Всекитайского собрания народных представителей 4-8 ноября, в том числе новых мер бюджетного стимулирования.

Инвесторы также оценивают результаты президентских выборов в США.

Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп одерживает победу на выборах 2024 года, сообщил ряд американских СМИ со ссылкой на свои прогнозы.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах главы государства, отметив также, что республиканцы обеспечили себе большинство в Сенате. Трамп также заявил, что намерен прекратить войны в мире.

"Я не собираюсь начинать войны, я собираюсь, наоборот, положить конец войнам", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

Победа Трампа может привести к повышению пошлин на китайские товары, пишет Trading Economics.

На проходивших в США одновременно с президентскими выборах в Конгресс республиканцы еще до окончания подсчета голосов получили 51 место из 100 в Сенате, сообщил телеканал Fox News. До нынешних выборов большинство в Сенате принадлежало демократам.

На эту неделю (6-7 ноября) запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок уверен в том, что американский ЦБ снизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $74,74 за баррель (-1% и +0,6% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $71,27 за баррель (-1% и +0,7% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах выйдут в среду в 18:30 МСК.

Трейдеры также следят за ураганом "Рафаэль", который ставит под угрозу добычу в Мексиканском заливе. Из-за него производство на американском побережье может снизиться на 1,7 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (MOEX: SFIN) (+6,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,1%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,9%).

Снизились акции ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-3,8%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-2,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-0,8%), ПАО "Аренадата" (MOEX: DATA) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 44,53 млрд рублей (из них 6,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,03 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 5,23 млрд рублей на акции "Газпрома").