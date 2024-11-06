Курс рубля останется в диапазонах 13,5-14 руб. за юань и 95-100 руб./$1 до конца 2024г - ПСБ

Курс рубля до конца текущего года продолжит торговаться в диапазонах 13,5-14 руб. за юань и 95-100 руб./$1, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Поддержку рублю окажет жесткая денежно-кредитная политика, которая обеспечит переток растущей денежной массы в рублевые инструменты. Таргет на конец 2024 года прежний - 97,5 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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