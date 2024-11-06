Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций группы "Мосгорломбард" (МГКЛ), сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

"Выручка эмитента за 10М24 превзошла наш прогноз по году (6,2 млрд руб.). В отсутствие детализации выручки по направлениям мы предполагаем, что большую роль сыграло наращивание оборота оптовой торговли драгметаллами. Положительную динамику также продолжают демонстрировать ломбарды и ресейл-направление благодаря увеличению портфеля и снижению затоваренности, - указывает эксперт. - Повышение прогноза на уровне выручки приведет к небольшому увеличению оценки чистой прибыли МГКЛ, а в таком случае будет немного повышен и прогноз по дивидендам. Подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге".

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