Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Финальные подсчеты голосов по итогам выборов президента в США;

- Нефть США - запасы EIA;

- РФ - еженедельная потребинфляция CPI;

- Совет директоров ПАО "Группа "Ренессанс страхование" рассмотрит вопрос о дивидендах за 9М24;

- "День инвестора" в IVA Technologies;

- результаты Ozon за 3К24 по МСФО;

- операционные результаты "О`Кей" за 9М24.

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