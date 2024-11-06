Котировки ОФЗ могут краткосрочно пойти вверх - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций могут показать краткосрочный отскок вверх, однако в целом сохранение инфляционных рисков и навес нового предложения со стороны Минфина пока свидетельствуют не в пользу ОФЗ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI во вторник практически не изменился, продолжив консолидироваться у многолетних минимумов (96,5п), констатирует эксперт. Активность торгов также осталась минимальной - оборот по бумагам индекса составил скромные 2,8 млрд руб. против средних значений около 8-10 млрд руб. в день.

"После сильного снижения индекса на прошлой неделе (на итогах заседания ЦБ РФ) краткосрочно стоит ожидать коррекционного отскока котировок вверх. Вероятно, поводом для этого могут стать итоги выборов в США и ожидания смягчения геополитического фона. Однако из-за сохранения высокой неопределенности данного фактора рассчитывать на существенное восстановление котировок госбумаг пока не стоит - сохранение инфляционных рисков и навес нового предложения со стороны Минфина пока свидетельствуют не в пользу ОФЗ, - пишет эксперт в материале банка. - На наш взгляд, в текущих условиях целесообразно максимально сократить срочность портфеля флоатеров, в том числе нарастить долю фондов денежного рынка".

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