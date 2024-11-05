Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2615п по индексу МосБиржи на выросшей нефти и ослаблении рубля

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ начал торговую неделю с роста вместе с нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $76 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании итогов президентских выборов в США. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2615 пунктов, лидировали в росте акции ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+4,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2616,51 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2624,13 пункта), индекс РТС - 840,6 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 ноября, составил 98,0562 руб. (+50,63 копейки).

Подорожали во вторник также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5% и +1,7% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

"Северсталь" планирует и далее придерживаться ежеквартальных дивидендных выплат. "Мы считаем, что наша дивидендная политика достаточно эффективная, гибкая, позволяет решать задачи и наших инвесторов в виде получения регулярных дивидендов. Поскольку у компании устойчивая финансовая позиция, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов", - заявил журналистам гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

Металлургическая компания вернулась к поквартальным дивидендным выплатам в 2024 году после длительного перерыва с третьего квартала 2021 года. Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF.

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник подрос на фоне подорожавшего сырья, ослабления рубля и спроса инвесторов, отложенного с конца прошлой недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные.

Нефть Brent поднялась в район $76 за баррель на фоне решения стран ОПЕК+ в очередной раз продлить сокращение добычи нефти. Кроме того, индексы экономической активности Китая за октябрь вышли заметно лучше ожиданий - по-видимому, новые госстимулы работают.

В среду председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, Евростат представит октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг, в КНР продолжится Всекитайское собрание народных представителей. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 ноября - 2550-2650 пунктов, считает Шепелев.

По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть марки Brent превысила сопротивление $75,25 за баррель, и теперь следующей целью выступает отметка $77,19 за баррель. Фундаментальные факторы также пока складываются в пользу роста котировок: геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, решение ОПЕК+ отсрочить запланированный с декабря рост добычи, надвигающийся на Мексиканский залив ураган, а также потенциальный разворот индекса доллара DXY, напомнила эксперт.

В то же время итоги выборов в США на этой неделе остаются сильным фактором, от которого будет зависеть динамика всех рынков. Второе значимое событие на неделе - решение ФРС по ставке (экономисты ожидают снижения ставок на 0,25 п.п.), третье - заседание Всекитайского собрания народных представителей (по сообщению Reuters, в последний день заседания власти могут объявить о дополнительных стимулах для экономики), полагает эксперт.

Тропический шторм "Рафаэль" угрожает добыче нефти и газа в Мексиканском заливе. К среде шторм усилится до урагана второй категории по 5-балльной шкале Саффира-Симпсона (добыча нефти в регионе может сократиться на 4 млн б/с). Иран одобрил план увеличения добычи нефти на 250 тыс. б/с. Южная Корея рассматривает возможность покупки большего количества нефти и газа в США в случае победы Трампа. В Индии снижается спрос на дизельное топливо (дизель используется грузовиками и сельхозтехникой), вероятные причины снижения - сокращение спроса на внутреннем рынке и затянувшийся сезон дождей, отмечает Рокотянская.

Портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев также полагает, что поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля и рост цен на нефть. Доходность долговых инструментов продолжает расти в рублевой зоне вслед за ужесточением денежно-кредитной политики Банком России. На текущей неделе в фокусе российских инвесторов остаются еженедельные данные по инфляции, которые будут опубликованы в пятницу, а также публикация корпоративной отчетности.

Среди лидеров роста во вторник оказались акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,4%) на новостях об изменениях в положении о дивидендной политике. Ослабление рубля и обновление юанем годового максимума поддержало капитализацию привилегированных акций "Сургутнефтегаза", дивиденды по которым зависят в том числе от переоценки "валютной кубышки" компании. Ozon вырос в преддверии отчета по МСФО за III квартал, который ожидается в среду. Консенсус аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагает рост GMV и выручки на 59,6% и 23,1% соответственно. Акции "Северстали" поддержали заявления менеджмента о сохранении планов по ежеквартальным выплатам дивидендов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, в США в начале недели индексы снизились в ожидании президентских выборов. Новостные издания и аналитические агентства публикуют разные прогнозы, однако большинство склоняется к тому, что у кандидатов равные шансы занять Овальный кабинет. Китайские рынки, напротив, закрылись в "плюсе" после публикации сильных макроэкономических данных (индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь оказался выше прогноза в 50,5 пункта и составил 52,0 пункта).

Российский рынок акций начал торговую неделю с роста. Бумаги ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+4,1%) подорожали на фоне известий, что выручка компании за 10 месяцев 2024 года выросла в 4,6 раза, до 6,5 млрд руб. Целью роста российского рынка акций остается отметка 2650 пунктов по индексу МосБиржи, а после закрепления выше этого рубежа откроется потенциал роста до 2750 пунктов. В качестве поддержки выступает недавний минимум - 2541 пункт, считает Иванов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается фигура "двойное дно" с локальными минимумами 3 сентября и 1 ноября, однако не стоит в нее безоговорочно верить и скупать все подряд. Фундаментальных оснований для покупок российского рынка акций "широким фронтом" нет, а пробой "двойной обратной вершины" вниз резко усилит распродажи. Также стоит помнить, что до конца года рынок ждет еще одно повышение ставки ЦБ РФ, которое может стать не последним, что увеличит привлекательность депозитов и облигаций, считает эксперт.

В целом в ближайшие дни волатильность на рынке акций может возрасти. В среду появятся первые предварительные итоги президентских выборов в США. Считается, что победа республиканца Дональда Трампа на них - наименьшее зло для России, и при таком сценарии российский рынок акций может сильно подрасти. Если это произойдет, то рост рекомендуется "зафиксировать". В четверг поздно вечером ФРС объявит итоги двухдневного заседания: нет особых сомнений, что ставка будет снижена на 0,25 п.п., что позитивно для сырьевых активов, полагает Антонов.

Наибольший интерес среди последних сейчас имеет нефть, в цену которой вновь вернулась геополитическая премия из-за обещания Ирана нанести удар по Израилю. Для нефти Brent сопротивлением выступает район $76 за баррель, отметил представитель компании "Алор брокер".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,7%, FTSE просел на 0,04%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,9-1,1% во главе с Nasdaq).

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка осталась на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам восьмого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в октябре поднялся до 52 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее. Сводный PMI увеличился до 51,9 пункта с 50,3 пункта. Аналитики ожидали повышения соответственно до 50,7 пункта и 50,6 пункта, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в Южной Корее в октябре выросли на 1,3% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в предыдущий месяц. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января 2021 года.

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 19,2% относительно предыдущего месяца - до $84,4 млрд, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста до $84,1 млрд с объявленного ранее августовского уровня.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре подскочил до максимальных с июля 2022 года 56 пунктов с 54,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,8 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

В США во вторник пройдут президентские выборы. Судя по результатам опросов общественного мнения, ни один из кандидатов не имеет явного преимущества. Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы, которое состоится 6-7 ноября.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают подъем, подогретый накануне новостями о решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,95 за баррель (+1,2% и +2,7% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $72,37 за баррель (+1,3% и +2,9% в понедельник).

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что продлевают снижение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца 2024 года.

Участники рынка также ждут итогов Всекитайского собрания народных представителей 4-8 ноября, в том числе потенциальных мер стимулирования экономики.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+15,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+7,8%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+4,4%), ПАО "Мосгорломбард" (+4,1%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+3,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,5%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-3,5%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-3,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-2,6%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-2,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,2%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2%).

Чистый убыток ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (-1,2%) по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил 317,6 млн руб. против чистой прибыли более 1,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания. Выручка выросла на 21,3%, до 2,6 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-1,3%, до 690,5 рубля) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 17,12 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,71 млрд рублей (из них 6,47 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 5,79 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").