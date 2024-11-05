"Финам" повысил прогнозную цену акций Microsoft до $445,85

"Финам" повысил прогнозную цену акций Microsoft Corp. с $417,99 до $445,85 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 8,6% и рейтингу "держать", сообщается в материале инвесткомпании.

"Microsoft на днях выпустила квартальный отчет, и превзошла все ожидания аналитиков, однако в своем прогнозе заявила, что облачное направление, которое является главным драйвером роста компании, может замедлится на пару процентов со следующего квартала, - пишет аналитик Никита Степанов. - Мы считаем, что данное замедление не является столь драматичным, и из-за отставания котировок акций от главных бенчмарков в компании сохраняется небольшой апсайд, но он несущественный".

Microsoft Corporation - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере ПО для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud.

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